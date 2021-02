Castrenze Guzzetta, commercialista e uomo di fiducia di Massimo Ferrero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”.

Confermato l’interesse del presidente blucerchiato per il Palermo:





«In passato ci sono stati rapporti cordiali con la Famiglia Mirri, quindi Ferrero in maniera riservata sarebbe disposto ad incontrare gli attuali proprietari per un rapporto di collaborazione. Ferrero? Ama Palermo dai suoi esordi cinematografici, fin dai tempi di ‘Mary per sempre’. La domenica o il sabato, dipende quando gioca la squadra, mi chiede il risultato del Palermo, come se fosse un tifoso. Lo fa anche quando ha partite importanti per la Sampdoria».