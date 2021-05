Pep Guardiola ottiene un altro riconoscimento personale: è stato da poco nominato Manager of the Year dalla League Manager Association (LMA). Dopo la conquista della Premier con il City, il tecnico spagnolo punta alla finale di Champions League del 29 maggio.

Our boss đź’™

Congrats to Pep, the @LMA_Managers Manager of the Year! 🏆





đź”· #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/fVH9Iay1AK

— Manchester City (@ManCity) May 24, 2021