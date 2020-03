Il Grosseto, in riferimento all’ordinanza emanata dal Governo, ha comunicato di aver applicato la quarantena al proprio tesserato Davide Barosi, tornato di recente dal comune di Calvatore, in provincia di Cremona, dove in ogni caso non si è registrato alcun caso di Coronavirus. In merito al caso di Barosi, è intervenuto il copresidente del club Simone Ceri: «Il giocatore non è stato contaminato ma il buon senso ci impone di rispettare alla regola quanto annunciato dal decreto ministeriale e di applicare una quarantena preventiva. Questo è quello che faremo, senza allarmismi, rispettando in pieno le regole e sperando che questa situazione possa terminare al più presto per tornare a parlare solo di calcio giocato».