Graziani: «Immobile e Belotti non li richiamerei in Nazionale»

Ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 Francesco Graziani, ex Fiorentina e Roma, si è espresso soprattutto in merito a vari temi in chiave Nazionale maggiore.

Di seguito le sue parole:

«In questo momento non lo richiamerei in Nazionale, le prestazioni non sono di livello. Se fa 7-8 gol da qui alla fine del campionato, allora bisogna fare un ragionamento. Lo stesso vale per Immobile, non sta segnando più con quella continuità. Per me sono fuori. Confido molto su Scamacca e Raspadori: quest’ultimo nel Napoli non gioca e quando gioca lo mettono esterno, spero Spalletti lo possa rivalorizzare in azzurro. E poi c’è da attenzionare Retegui, l’unico titolare nella sua squadra. Questi tre mi sembrano i più funzionali per Spalletti».