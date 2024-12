Gravi problemi con il Fair Play Finanziario: costretti a venderlo a gennaio | Giuntoli si fionda come un condor

Il ds bianconero approfitta della complicata situazione economica di un club e si porta a casa un vero e proprio top player a gennaio.

Manca sempre meno all’apertura della sessione invernale di mercato, e le squadre hanno cominciato già a lavorare per sistemare tutto ciò che non va nella rosa. In questo senso una delle più attive è di sicuro la Juventus. Nonostante una sontuosa campagna acquisti estiva, il club bianconero deve sistemare diverse situazioni precarie all’interno dell’organico.

Una delle principali riguarda di sicuro la difesa, che dopo i gravi infortuni al legamento crociato patiti da Juan Cabal e soprattutto da Gleison Bremer, deve prendere almeno un nuovo innesto nel reparto. Allo stesso modo poi anche in attacco si proverà a regalare a mister Thiago Motta un vice Vlahovic, sebbene Arek Milik sia finalmente pronto al rientro.

Si preannuncia dunque un gennaio più caldo che mai per Cristiano Giuntoli, che però è consapevole di una cosa: dopo aver speso tanto in estate, nella finestra di riparazione non avrà a disposizione un budget molto corposo. Di conseguenza sarà fondamentale cercare di sfruttare al meglio le occasioni. E una di queste sembra essere stata già colta al volo dal dirigente bianconero.

Juve, arriva il top player grazie a Fair Play Finanziario

A più riprese il ds Giuntoli ha affermato che prima di ogni cosa a gennaio prenderà un difensore. E’ dunque in questo reparto che la ricerca disperata del dirigente si sta concentrando. Ma dal nulla la grande chance per lui sembra essere servita su un piatto d’argento.

Il Newcastle deve risolvere alcuni problemi con il Fair Play Finanziario, e di conseguenza dovrebbe cedere un pezzo pregiato della rosa, che consenta di monetizzare. E il nome del sacrificabile ad oggi pare essere quello di Sven Botman, roccioso centrale che in passato piaceva anche al Milan.

Giuntoli segue anche altre piste

Il profilo dell’olandese sarebbe l’ideale per la Vecchia Signora, visto che il suo ingaggio non è molto elevato. Un problema potrebbe invece essere costituito dal costo del suo cartellino.

Anche per questa ragione dunque la Juventus continua a valutare le alternative, e su tutti spiccano i nomi di Hancko e Antonio Silva, senza mettere da parte qualche altro nome a sorpresa.