Il prossimo 25 marzo a Castiglione Fiorentino si terrà il Gran Galà dello Sport per premiare dieci stelle dello sport italiano che si sono distinte per i valori emersi dentro e fuori dal campo. Il premio “Gianni Di Marzio”, patrocinato dalla Lega di Serie B, verrà assegnato Enrico Delprato, difensore capitano del Parma. Presenti anche grandi nomi come Thiago Motta, Andrea Giani, Enrico Chiesa e grandi firme del giornalismo sportivo.

