Stretta finale con il Monaco per il difensore ex rosanero Kamil Glik, con le due società ad un passo dal chiudere la trattativa. I sanniti hanno già in tasca l’accordo per il triennale con il giocatore, mentre le parti stanno limando i dettagli con una forbice tra domanda ed offerta che si vede già stretta. Si va verso un’accordo finale attorno ai 2,5 milioni di euro.più bonus. In questi minuti a Monaco, come riporta “Calcioealtro.it”, è in corso la conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttore Sportivo, Paul Mitchell e non è da escludere che non venga rilasciata qualche dichiarazione in merito.