Giuntoli lo avvisa: o vai via o vai fuori rosa | Lo piazzano pure in Arabia Saudita se necessario

Il ds bianconero non usa mezzi termini e ribadisce di averlo fuori rosa. Possibile una soluzione in Arabia Saudita?

È una Juventus letteralmente scatenata quella che si sta muovendo in questa finestra di calciomercato estiva. I bianconeri non solo hanno iniziato la stagione di Serie A con il piede giusto, conquistando due vittorie in altrettante partite, ma stanno anche regalando ai tifosi un mercato da sogno.

Gli arrivi di Nico Gonzalez, Conceicao e Koopmeiners nelle ultime ore hanno acceso ulteriormente l’entusiasmo attorno alla squadra, dimostrando la volontà del club di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Ma oltre agli acquisti, la Juventus deve anche fare i conti con le cessioni. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è alle prese con la gestione degli esuberi, una situazione tutt’altro che semplice. Uno dei casi più complicati riguarda un giocatore che è stato già informato di essere fuori rosa. Nonostante le difficoltà, Giuntoli potrebbe trovare una soluzione piazzandolo in Arabia Saudita, dove il mercato è ancora aperto e i club hanno le risorse necessarie per chiudere l’affare. Ecco di chi stiamo parlando.

Un futuro in Arabia?

Arthur è fuori rosa e lo sa bene. Il calciatore brasiliano non rientra nei piani della Juventus e il suo futuro sembra essere oltre ogni dubbio lontano da Torino. Il calciatore bianconero, tra i più pagati nella storia della Vecchia Signora, non è risuscito a rispettare le aspettative del club nel momento del suo acquisto e per questo non rientra nei piani di mister Thiago Motta.

Ma la Juventus conferma di avere grosse difficoltà nel cedere il calciatore. Dopo un anno in prestito alla Fiorentina, Arthur è tornato in bianconero e la sua destinazione non è stata ancora decisa. Tuttavia, Giuntoli potrebbe spingere per una cessione in Arabia Saudita, con la speranza di avere anche un ritorno economico per il suo cartellino. Destinazione però non graditissima al giocatore brasiliano.

Le possibili opzioni

Nella prima fase di calciomercato estivo si era fatto avanti il Como di Fabregas. La squadra lombarda sembrava poter essere interessata all’acquisto del calciatore, ma non è mai andata oltre ad un semplice sondaggio per l’ex Barcellona.

Nelle ultime ore, però, sembra essersi fatto avanti il PAOK. Il club greco potrebbe infatti provare il colpo per Arthur e sembra – ad oggi – la soluzione principale per il suo centrocampo. Nelle prossime ore potrebbero quindi esserci interessanti novità.