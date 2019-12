Il Giugliano torna a casa. Secondo quanto riporta “Campaniafootball.com”, si è svolto questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Giugliano la discussione di vari temi inerenti al Comune di Giugliano. Dopo una lunga discussione ha preso parola il Sindaco Poziello che ha sancito il ritorno al De Cristofaro del Giugliano Calcio: «Tutte le certificazioni è evidente vengano date alla fine dei lavori. Poi c’è un ulteriore tipo di autorizzazione data dalla Commissione Regionale per eventi sopra i 5000 spettatori e quella Comunale per eventi sotto i 5000 spettatori. L’Amministrazione Comunale ha avviato questo lavoro rapportandosi con le due commissioni ed abbiamo già adeguato le certificazioni per anticiparci col lavoro. Non è intenzione dell’Amministrazione tirare la corda, ma l’obiettivo è quello che la struttura possa essere usufruibile e nel timore che i tempi si possano ulteriormente dilatare, affidiamo provvisoriamente l’impianto al Giugliano Calcio».