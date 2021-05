Olivier Giroud al Milan, tutto fatto: accordo raggiunto tra l’entourage dell’attaccante francese ed i rossoneri.

L’attaccante arriverà a parametro zero. Come riporta “Milannews24.com”, le cifre sono quelle di un contratto biennale da 3,5 milioni a stagione più bonus per il giocatore che sarà il vice-Ibra nel corso della prossima stagione.





Il suo arrivo a Milano sarà successivo alla prossima finale di Champions League di sabato tra il suo Chelsea ed il Manchester City.