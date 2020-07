Il Giro d’Italia partirà da Monreale, il prossimo 3 ottobre. La RCS ha scelto l’isola per la grande partenza, con una cronometro individuale di 16 chilometri con il via dal duomo di Monreale sino al cuore di Palermo. «Sarà «un momento storico e irripetibile per la nostra città- ha affermato il sindaco, Albero Arcidiacono – un evento unico che trasformerà Monreale in palcoscenico nazionale ed internazionale».