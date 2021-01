L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’approdo di Maicon al Sona, in Serie D.

«Mi ha chiamato addirittura gente da Milano, vogliono fare l’abbonamento, ma c’è il Covid, mica li posso fare entrare» spiega il patron Pradella. I dirigenti veronesi assicurano che gli daranno giusto un rimborso spese.





L’unico in squadra che ha un passato di tutto rispetto è Dellafiore, ex Palermo. «Qui stipendi veri non ce ne sono, al massimo qualche rimborso ma molti giocano gratis — dice il presidente —. Siamo una famiglia, ognuno fa quel che può».