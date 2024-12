Gigi Buffon e il fallimento societario: “20 milioni di € bruciati in un lampo” | Sforzo enorme per salvare la “famiglia”

Un gesto sensazionale quello del campione del mondo 2006, che ha salvato tante famiglie, perdendo però la bellezza di 20 mln di euro.

Gianluigi Buffon è senza dubbio una delle figure di spicco del panorama calcistico italiano e non solo. Considerato il portiere più forte della storia del calcio, Gigi durante la sua carriera ha vinto tantissimo, e ha portato alla gloria tutte le sue squadre grazie alle meravigliose parate messe in atto.

Il successo più bello riguarda di sicuro quello nel Mondiale del 2006, durante il quale è stato decisivo. Ed è proprio dalla Nazionale azzurra che l’ex di Juve e Parma è ripartito dopo il ritiro dal calcio. Infatti oggi Buffon è il capo delegazione della selezione di Luciano Spalletti. Un bel modo dunque di rimettersi in gioco nel mondo del pallone.

Il portierone però non ha fatto parlare di sé solamente per quanto fatto sul rettangolo verde, ma in diverse occasioni si è reso protagonista anche nella vita. Come quando alcuni anni fa ha fatto fallire la sua società, perdendo la bellezza di 20 mln di euro. Ma questo sforzo si è rivelato poi fondamentale per salvare migliaia di famiglie dei lavoratori.

Buffon, un fallimento che sa di vittoria

I tanti soldi guadagnati in carriera spingono gran parte dei calciatori ad investire in diversi campi, in modo da crearsi una nuova entrata una volta appese le scarpe al chiodo. Gigi Buffon appunto ha cercato di fare proprio questo. E tra le tante aziende in cui ha investito c’è stata anche Zucchi, società tessile.

L’ex estremo difensore è stato socio di maggioranza per ben sei anni, durante i quali però le cose sono precipitate. Come riportato anni fa da eurosport.it, ‘‘ha perso oltre 20 milioni di euro nel fallimento”. Una perdita di denaro enorme per Gigi, che però alla fine dei conti si è rivelata quasi un successo.

Ha salvato migliaia di famiglie

Nonostante la grossa perdita economica, prima di vendere l’azienda Buffon è riuscito a far mantenere praticamente tutti i posti di lavoro, permettendo così a tante famiglie di rimanere a galla. E questa era diventata un po’ la sua priorità nella vicenda.

”La mia priorità era salvaguardare le 1.200 famiglie che lavoravano per l’azienda”. Queste le sue parole rilasciate al Corriere della Sera.