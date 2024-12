“TRATTATIVA PER LA PANCHINA DEL MILAN”: sta scoppiando un caso internazionale | Beccato l’incontro con il nuovo allenatore

Colpo di scena in casa Milan, Paulo Fonseca sta per essere silurato: scoppia un caso internazionale, ecco chi sarà il nuovo allenatore rossonero.

Non si respira un clima euforico in casa Milan alla luce dell’attuale situazione di classifica in Serie A. Se in Champions League i rossoneri sono in corsa per ottenere l’accesso diretto agli ottavi di finale, in campionato il quadro è decisamente più critico, con il primo posto sempre più distante.

La squadra viaggia a corrente alternata, fornendo a tratti la sensazione di poter dominare l’avversario senza affanni e, in altri momenti, di non avere le idee chiare sul da farsi. Come spesso accade in contesti del genere, sul banco degli imputati è finito Paulo Fonseca, tecnico del “Diavolo”, la cui panchina comincia a scricchiolare rumorosamente.

La pazienza dei tifosi sta venendo meno, così come quella della dirigenza del club meneghino. Quest’ultima ha a più riprese nel corso della stagione confermato la fiducia all’ex Roma, ma è fisiologico che, senza miglioramenti da un punto di vista dei risultati, il suo destino sia sempre più lontano da Milano.

In tal senso, è scoppiato in queste ore un caso internazionale nel mondo del pallone. Pare infatti che sia in corso una trattativa tra il Milan e un allenatore molto apprezzato a livello mondiale. Addirittura, il professionista e la società si sarebbero già incontrati per imbastire l’accordo, ma non sarebbero riusciti a tenere totalmente segreto il loro rendez-vous, divenuto di dominio pubblico e ripreso da giornali e siti d’informazione.

Clamoroso a Milano: incontro tra i rossoneri e il loro prossimo allenatore

Il tutto, chiaramente, non potrà fare piacere a Fonseca. Lui in primis sa di non avere ancora molti margini d’errore e di dover imprimere una svolta al più presto, ma farlo in un clima di sfiducia diventa indubbiamente un’impresa ardua da portare a termine.

Eppure, dalla Spagna non hanno dubbi: i colleghi del quotidiano “El Nacional” si sbilanciano e parlano addirittura di “trattativa avanzata“ fra il Milan e uno storico centrocampista del Barcellona, che ha avuto recentemente anche l’onore e l’onere di allenare i blaugrana. Stiamo parlando di Xavi Hernandez.

Paulo Fonseca sotto shock: il Milan è pronto a sostituirlo con un big

Le notizie che provengono dalla penisola iberica sono frammentarie e non ben definite, ma quel che pare sicuro è che Xavi abbia incontrato i vertici del Milan per pianificare un futuro congiunto. Restano da stabilire cifre e, soprattutto, tempistiche dell’affare.

Sì, perché ancora non si riesce a comprendere se l’idea sia quella di puntare su di lui nell’immediato o se, invece, si voglia ancora attendere prima di esonerare Paulo Fonseca ed eventualmente rimpiazzarlo con Xavi a decorrere dall’annata 2025/2026.