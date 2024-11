Giampaolo: «Bari? Squadra più forte dello scorso anno. Con qualche ritocco può fare cose importanti»

Il tecnico Federico Giampaolo, ex Bari, si è espresso ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno per parlare del momento dei galletti. L’allenatore ha fatto anche un paragone con il Bari allenato nella passata stagione:

«Rispetto allo scorso anno il Bari è molto più forte”. Parla così che nella passata stagione guidò la squadra pugliese nelle ultime giornate, succedendo a Michele Mignani, Pasquale Marino e Giuseppe Iachini che si erano alternati senza successo sulla panchina, e nei playout conquistando una salvezza che a un certo punto della stagione sembrava lontanissima. Il Bari ha acquistato calciatori validi, che completano bene la rosa. Per esempio, se penso al parco attaccanti, nella scorsa annata ne avevamo pochi, ora ce ne sono tanti. Con qualche ritocchino a gennaio, possono fare cose davvero importanti. La salvezza? Esperienza stupenda. Avevo tutto da perdere e non dimenticherò mai percorso e risultato. Una soddisfazione enorme, con tanta gente che ancora me ne parla. Per me, che vivo a Bari, è stato speciale».