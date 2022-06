Nella conferenza stampa di fine stagione tenuta oggi nella sede fiorentina della Lega Pro il presidente Francesco Ghirelli ha parlato delle ottime risposte sul piano televisivo, soprattutto riferendosi alla finale Palermo-Padova:

«Sul piano televisivo poi abbiamo lavorato molto non solo in Italia, ma anche nel resto del Mondo. Eleven Sports ha avuto una media di spettatori +72% nei playoff rispetto alla stagione regolare. In più abbiamo avuto una diretta televisiva sulla Rai per la prima volta nella storia della Serie C. Lo share è arrivato al 9,3% superando il milione di spettatori: è stata la gara più vista della storia della Serie C».