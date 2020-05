I sindacati dei balneari, secondo quanto riporta “Repubblica.it”, sono sul piede di guerra per la decisione del presidente della Regione Nello Musumeci di limitare l’attività dei lidi: «Non si comprende il motivo – attacca il leader di Base balneare, Antonio Firullo – per cui serve un incontro con le categorie del settore balneare per decidere l’apertura. Quindi nelle spiagge libere, senza alcun controllo a rischio assembramenti, chiunque è libero di andare e fare il bagno, mentre noi, già pronti e adeguati alle esigenze contro l’emergenza, siamo costretti ad aspettare un incontro».