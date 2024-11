Genoa, Vieira spegne le polemiche: «Balotelli importante, deve continuare a lavorare»

Dopo il sorprendente esonero di Alberto Gilardino, il Genoa ha deciso di affidare la panchina a Patrick Vieira. In questi giorni sono tornati in auge alcune dichiarazioni del nuovo tecnico rossoblù nei confronti di Mario Balotelli rilasciate ai tempi del Nizza, accusandolo di non essere adatto al gioco di squadra. Nella conferenza stampa di presentazione, il tecnico francese ha subito chiarito la situazione spendendo parole positive sull’attaccante italiano, arrivato in Liguria nelle scorse settimane:

«Il calcio italiano è cambiato tanto, ci sono giocatori differenti ma la Serie A è un campionato molto difficile da giocare. Non è facile vincere ma abbiamo la qualità per far bene. Mario lo conosco molto bene, è un giocatore e una persona che mi piace. Deve continuare a lavorare ed essere a disposizione della squadra aiutandola a far bene e vincere. È un giocatore importante ma deve continuare a lavorare».