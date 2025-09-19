Gemelli Diversi infiammano il Country DiscoClub: «Con Inzaghi il Palermo l’anno prossimo è in Serie A»

PALERMO – «Lo diciamo già da un mese: il Palermo, con Inzaghi in panchina, l’anno prossimo è in Serie A».

Con queste parole, pronunciate ieri sera dal palco del Country DiscoClub, i Gemelli Diversi hanno infiammato il pubblico palermitano. Un messaggio che sa di incoraggiamento e di sogno, arrivato da uno dei gruppi storici della musica italiana, accolto con un boato dai presenti.

Il sostegno alla squadra di Inzaghi non arriva soltanto dagli spalti: anche dal mondo dello spettacolo si leva la voce per spingere i rosanero verso l’obiettivo più ambito.

