Gemelli Diversi infiammano il Country DiscoClub: «Con Inzaghi il Palermo l’anno prossimo è in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Dal palco del Country DiscoClub il gruppo storico della musica italiana lancia un messaggio che accende i sogni rosanero.

PALERMO – «Lo diciamo già da un mese: il Palermo, con Inzaghi in panchina, l’anno prossimo è in Serie A».
Con queste parole, pronunciate ieri sera dal palco del Country DiscoClub, i Gemelli Diversi hanno infiammato il pubblico palermitano. Un messaggio che sa di incoraggiamento e di sogno, arrivato da uno dei gruppi storici della musica italiana, accolto con un boato dai presenti.

Il sostegno alla squadra di Inzaghi non arriva soltanto dagli spalti: anche dal mondo dello spettacolo si leva la voce per spingere i rosanero verso l’obiettivo più ambito.

 

