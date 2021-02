L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su Gaetano Vasari, ex calciatore del Palermo finito agli arresti domiciliari per bancarotta.

Ha sempre mostrato il suo legame per la squadra rosanero. Rinunciò ad un contratto garantito col Cesena per sposare il progetto di Zamparini e centrare la promozione in Serie A. Un contratto a gettone, un rischio per un giocatore giunto a fine carriera.





La voglia di mantenere la promessa fatta a papà Ferdinando, quella di riportare il Palermo in massima serie, è stata più forte di tutto.

È proprio a lui che Vasari dedicò il suo ultimo gol con la maglia del Palermo. Quello che chiuse le porte della Serie B per quasi un decennio, la

rete del definitivo 3-0 inflitto al Bari al «Barbera».