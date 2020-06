L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle regole per clienti e locali. E’ stato proprio l’Istituto Superiore di Sanità a pubblicare un rapporto che spiega come comportarsi al bar o al ristorante. Con una temperatura da 37,5° è obbligatorio restare a casa. E’ sempre consigliabile prenotare, via telefono o via app. All’interno dei locali è obbligatorio indossare la mascherina, che va tolta solo al momento di mangiare. Un’altra raccomandazione è prediligere i pagamenti elettronici. Ai proprietari viene consigliato di rifiutare clienti che utilizzino mascherine filtranti munite di valvola perché non offrono garanzie rispetto a situazioni di rischio.