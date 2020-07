L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole del giocatore del Trapani Luigi Scaglia. «Castori ci ha messo sotto con gli allenamenti e anche durante la quarantena tutti noi ci siamo allenati e ci siamo fatti trovare pronti». Adesso altre sei gare, tutte complicate. Sei finali per la

salvezza. «Dobbiamo guardare partita per partita – osserva Scaglia -.

Adesso c’è il Chievo e dobbiamo andare a Verona per cercare di fare un

risultato positivo senza pensare alle gare successive ed a quello che fanno

le altre squadre. Dobbiamo pensare a noi stessi. Più punti facciamo, più è

possibile raggiungere l’obiettivo».