Il Trapani è senza allenatore. Il club granata ha sollevato dall’incarico Francesco Baldini e adesso cerca il sostituto. In lizza per questa posizione sembravano esserci solo Drago e Sottil, ma adesso ci sono anche Bisoli e Castori. Lo stesso patron Petroni aveva detto che per la posizione si doveva scegliere tra Drago e Sottil. Alla fine i siciliani avevano optato per Drago, ma il tecnico non ha trovato l’accordo per rescindere con la Reggina, la stessa cosa è accaduta con Sottil e il Catania. Adesso i nomi sono quello di Fabrizio Castori e Pierpaolo Bisoli. Castori, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, è un allenatore esperto che conosce benissimo la categoria, Bisoli invece deve rescindere il contratto con il Padova, club con cui è legato fino al 30 giugno 2020. Nel frattempo a guidare la squadra resta Giuseppe Scurto allenatore della Primavera che prepara la sfida contro il Pescara.