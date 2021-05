L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui vaccini anti-Covid 19 per coloro che sosterranno gli esami di maturità.

I circa 35 mila studenti siciliani potranno vaccinarsi a partire dal prossimo 26 maggio. Il via libera è arrivato con un’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci. Potranno essere immunizzati con due tipi di vaccino: Janssen o in alternativa AstraZeneca per i maggiorenni mentre ai minorenni verrà somministrato Pfizer.





«Nei prossimi giorni l’ufficio scolastico regionale dovrebbe fornire alla Regione gli elenchi con i nominativi degli iscritti all’ultimo anno che sono stati ammessi agli esami – spiega il presidente regionale dell’associazione nazionale presidi, Maurizio Franzò – in maniera da poter procedere con la vaccinazione dei ragazzi che si presenteranno negli hub dell’Isola».