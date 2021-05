L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritorno della ZTL a Palermo.

E’ da considerare un fatto scontato: tornerà la prossima settimana. Resta solo da stabilire il giorno. E la versione notturna? Il Comune non ha dubbi, non ha senso di esistere col coprifuoco in vigore. Potrebbe tornare, quindi, a fine giugno.





Le telecamere torneranno ad accendersi.