L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della partita di ieri dei rosanero in quel di Licata. La sconfitta fa male perché il Palermo per sessanta minuti s’è consegnato agli avversari, sia tatticamente che agonisticamente – si legge -. Se i rosa avessero giocato come nell’ultima mezzora, difficilmente avrebbero perso. E siccome nell’ultima mezzora c’era un centravanti in campo (Lucca), ecco che non si può non fare a meno di parlare delle scelte di Pergolizzi. Il polso della squadra ce l’ha lui, il tecnico sa chi sta bene e chi si è allenato nel modo giusto in settimana. Tuttavia vedere in panchina Sforzini, Ricciardo e Lucca è stato sorprendente. Possibile che stessero tutti e tre male? Visto come si è mosso Lucca quando è entrato, viene da dire di no. E allora è giusto sottolineare che la strategia iniziale di Pergolizzi, con la fanteria leggera in avanti, non ha pagato. Troppi personalismi, nessun punto di riferimento (non solo per i difensori avversari…) e area vuota. Con Lucca si è vista subito u n’altra squadra. Cambiare nell’intervallo, no? – conclude il quotidiano -.