L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla convenzione del “Barbera”. La riunione del consiglio comunale si è protratta fino alla nottata. All’esame degli emendamenti, è stata approvata una strada per alleggerire il canone da 341.150 euro annui: viene prevista la possibilità di richiedere una nuova valutazione alla commissione tecnica in base alle condizioni di pieno utilizzo dell’impianto. Si è presa in considerazione anche la possibilità di concedere al club la riduzione del canone di concessione in caso di militanza in categorie inferiori alla Serie B. L’accordo di sponsorizzazione riguarderebbe la partecipazione del club rosanero alle attività sociali. Il contratto di concessione dello stadio va consegnato alla Commissione Criteri Infrastrutturali entro il 29 luglio.