L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla scoperta di un equipe guidata da Giuseppe Balistreri, 42enne palermitano, professore di virologia molecolare all’università di Helsinki.

Tra pochi mesi partirà la sperimentazione di un farmaco, spray nasale o via aerosol, che potrebbe bloccare il diffondersi del virus nell’uomo «La nostra scoperta parte dagli studi di colleghi su proteine che hanno la capacità di penetrare nelle masse tumorali in maniera da migliorare gli effetti della chemioterapia. Poi è scoppiata la pandemia e gli esperimenti si sono concentrati sui Coronavirus. Non esiste una tecnica scientifica che possa escludere la possibilità che il virus sia nato in natura o in un laboratorio, questo deve essere chiaro».