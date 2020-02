L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” dedica spazio anche al Savoia, che giocherà a Roccella con alcuni assenti. In trasferta senza due big. Il Savoia, impegnato a rincorrere il Palermo, dovrà affrontare la sfida in casa del Roccella senza il capitano Poziello e Scalzone. I due, diffidati, sono stati ammoniti nell’ultima gara disputata contro la Cittanovese, venendo dunque fermati per un turno dal giudice sportivo. Assenze pesanti, vista l’importanza dei due nell’organico dei bianchi: Poziello finora non ha saltato neanche una partita, mentre Scalzone ha realizzato otto reti in sedici presenze, inclusa quella che ha aperto le marcature nel 3-0 con cui il Savoia ha battuto i calabresi nello scorso week-end. Il giudice sportivo ha inoltre respinto il ricorso presentato dal San Tommaso in merito alla sfida dello scorso 19 gennaio, persa per 1-0 contro l’Ac r Messina. Gli irpini contestavano la posizione del calciatore Arcidiacono, ritenuta irregolare a seguito del tesseramento del giocatore, giunto nel corso del mercato invernale. L’ufficio tesseramento del Dipartimento Interregionale, invece, ha confermato il tesseramento di Arcidiacono in tempo per la partita (il 18 gennaio scorso, un giorno prima del match), motivo per cui il ricorso non è stato accolto.