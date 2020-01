L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Delio Rossi, ex allenatore del Palermo, prossimo ai 60 anni: «Ho sempre cercato di fare questo mestiere immedesimandomi nei tifosi e vivendolo con passione e trasparenza: gli altri allenatori sono più bravi, io non sono mai riuscito a portare una maschera». Un segno profondo Rossi lo ha lasciato anche a Palermo, dove recentemente ha fatto ritorno prima del fallimento del club. Benché il rapporto con l’ex presidente Zamparini sia sempre stato di alti e bassi, l’allenatore ha il merito di aver riportato i rosanero in Europa League e di aver centrato una finale di Coppa Italia dopo 32 anni, fregiandosi, in termini statistici, del titolo di tecnico più vincente nella storia dei rosanero (suo il record di punti in A con 65 punti nella stagione 2009-2010). «Se tornerò ad allenare? So fare solo questo, non posso riciclarmi in altra maniera. Ho dedicato la mia vita al calcio – ricorda Rossi – C’è qualche situazione in ballo: vedremo se si presenterà l’occasione per dimostrare ancora le mie capacità».