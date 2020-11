L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le pagelle dei calciatori del Palermo nella sfida contro il Monopoli:

Pelagotti 6





Il tiro più impegnativo è quello di… Somma. Prenderla con le mani o tentare il difficile rinvio con i piedi? Pelagotti rischia e gli va bene perché la

punizione sulla linea dell’area piccola non ha esito. Per il resto il nulla assoluto.

Almici 7

Protagonista. Segna con freddezza e precisione (piatto destro a mezza

altezza ben angolato) il rigore, inizia l’azione del terzo gol. Non è sempre

perfetto quando viene puntato da Guiebre e in una occasione rischia il

rigore, ma è certamente un punto di forza di questa squadra.

Somma 5,5

Un inizio da incubo con quel retropassaggio che mette in crisi Pelagotti. Si riprende con l’aiuto dei compagni ma mostra evidenti problemi di tenuta. Del resto non gioca da quasi due mesi, dalla gara di Terni, quando indossò perfino la fascia di capitano.

Marconi 7

L’ex del Monza segna un bel gol di testa con tempismo e precisione. Poi

annulla Paolucci e Starita puntando quasi sempre sull’anticipo. Cresce

di partita in partita.

Crivello 6

Non ha più la reattività dei giorni migliori ma poiché sa stare in campo

sfrutta esperienza e senso di posizione per governare la fascia sinistra. Si spinge poco in avanti ma con la palla al piede sa sempre cosa fare.

Odjer 7

Si conferma il motore di questa squadra. Corre, recupera, smista il

gioco e si capisce che ormai è padrone degli schemi di Boscaglia. Ieri gli

è venuto tutto facile.

Luperini 7

Impiegato nel suo ruolo di mediano-incursore è tra i migliori. Non è

esplosivo ma recupera palloni su palloni con interventi a dir poco coraggiosi, è lineare nel suo gioco e prova sempre a verticalizzare. Prezioso fin quando regge fisicamente.

Silipo 6

Non fa nulla di straordinario. Ed è quasi una sorpresa. Impossibile attendersi sempre numeri da fuoriclasse. Si limita a giocare una gara

intensa a destra, offrendo a Marconi la palla del raddoppio e calciando

una volta a fil di palo.

Rauti 7

Una forza della natura. Inizia e si capisce che vuole spaccare il mondo,

anche se fallisce subito una facile occasione. Azzanna i portatori di

palla del Monopoli, offre un assist a Floriano, si guadagna il rigore, sembra inarrestabile. Poi Boscaglia lo risparmia per la Viterbese.

Floriano 6

Ingaggia una sfida personale col portiere Menegatti, che gli para due

conclusioni molto angolate. Però non è lucido in un paio di situazioni in

area avversaria e non sempre è pronto a ripiegare in difesa.

Saraniti 7

Segna il suo primo gol con i piedi, usando il sinistro dopo una giravolta

spettacolare. Prima aveva fallito una facile occasione, ma la sua grinta è

d’esempio per la squadra. Non si risparmia e fa da sponda in ogni modo

per l’inserimento dei compagni.

Kanoute 6,5

Uomo assist. Serve prima Saraniti centralmente, al secondo tentativo

gli offre la palla dal fondo per il terzo gol rosanero. Utile e determinato,

forse anche stimolato dalla paura di perdere il posto.

Broh 6

Fa il suo giocando tra le linee quando Boscaglia richiama Rauti. In una fase

più prudente della gara si rende utile ma con qualche amnesia.

Valente sv

L’esterno veneto manca dal derby e la sua migliore qualità è la corsa.

Comprensibile che non sia brillante a sinistra. Tiene il campo con la partita ormai su binari scontati.

Accardi sv

Quindici minuti con buona autorità.

Martin sv

Prende il posto di Luperini col risultato ormai al sicuro. Commette un

errore senza conseguenze.

Allenatore Boscaglia 6,5

Riprende la squadra che aveva sbandato contro la Turris. Le restituisce

cuore, carattere e di conseguenza i migliori schemi. Forse un azzardo rischiare Somma dall’inizio, fa bene a rinunciare a una punta nella seconda parte della ripresa.

Arbitro Vigile 6

Il fallo di Mercadante su Rauti non è plateale ma il contatto c’è, l’attaccante rosa è sbilanciato e l’arbitro è ben piazzato. Poi la gara non offre molti spunti.