L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla raccolta fondi «Insieme per Palermo», lanciata dalle vecchie glorie rosanero con la collaborazione di Fondazione Sicilia e Coop. Ieri ha superato quota 17 mila euro. L’iniziativa lanciata da Balzaretti e Miccoli ha visto protagonisti altri calciatori come Chiellini e Pastore. L’argentino, con un videomessaggio, ha affermato: «Abbiamo creato questa bella iniziativa con i miei ex compagni del Palermo per raccogliere fondi e vi chiedo un minimo aiuto, perché anche poco può far tanto per molte famiglie a Palermo. Sappiamo che quella del Coronavirus è un’emergenza sanitaria e per questo dobbiamo restare a casa, ma sappiamo anche che è un’emergenza sociale. Le persone non possono andare a lavorare e hanno bisogno di mangiare, per questo abbiamo deciso di fare questa raccolta. Auguro il meglio a tutta la Sicilia, soprattutto a Palermo. Il momento è difficile, ma stiamo cercando di aiutarvi».