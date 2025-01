Gds: “Prima i fischi, ora i gol e gli applausi. Le Douaron sempre più mattatore”

I fischi si sono trasformati in applausi, e le prestazioni inconcludenti si sono tramutate in gol decisivi. Nella rinascita del Palermo c’è tanto di Le Douaron, che si è finalmente imposto come figura centrale della squadra, grazie a generosità e lucidità. Come sottolineato da Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, l’attaccante francese ha deciso la sfida contro la Juve Stabia, così come aveva fatto contro il Bari a Santo Stefano. Nonostante non sia stata la sua miglior partita, il gol da tre punti è stato fondamentale per ridare certezze ai rosa dopo un periodo difficile.

Le Douaron, ex Brest, ha già realizzato quattro reti in campionato, tutte nell’ultimo mese. Dopo essersi sbloccato contro il Sassuolo con un colpo di testa che però non ha evitato la sconfitta, è andato a segno in tre partite casalinghe consecutive: contro Modena, Bari e Juve Stabia. La nuova collocazione tattica nel 3-5-2, unita alla presenza al suo fianco di un attaccante tecnico come Brunori, lo ha messo nelle condizioni ideali per essere più incisivo.

Miglioramenti tattici e nuova fiducia

Come evidenziato da Arena, uno degli aspetti in cui Le Douaron è migliorato di più è la capacità di leggere i movimenti. Contro il Modena ha anticipato il difensore avversario in scivolata, mentre contro la Juve Stabia ha sfruttato una corta respinta di Thiam per sorprendere il marcatore Folino. Il giocatore spaesato dei primi mesi a Palermo, ingabbiato in un 4-3-3 che non lo valorizzava, sembra ora un lontano ricordo.

Lo ha notato anche il pubblico del Barbera, che nelle ultime due partite casalinghe lo ha accompagnato con lunghi applausi al momento della sostituzione. Tuttavia, non è sempre stato così: contro il Catanzaro, nonostante l’assist per il momentaneo 1-1 di Nikolaou, Le Douaron era stato fischiato al cambio per una prestazione ritenuta sottotono.

Un perno dell’attacco rosanero

Adattarsi al calcio italiano è stato più difficile del previsto, ma ora Le Douaron è un perno dell’undici titolare. Ha già eguagliato il numero di gol segnati nella stagione 2023/24 in Ligue 1 e ha scritto una pagina di storia del Palermo, diventando il secondo giocatore a segnare in tre gare consecutive al Barbera. Prima di lui, c’era riuscito solo Hernandez nella stagione 2013/14, anche se due delle sue reti arrivarono su rigore, mentre l’ex Brest ha segnato sempre su azione.

La prossima sfida: la vittoria in trasferta

Il prossimo passo per Le Douaron sarà guidare il Palermo a una vittoria in trasferta. Finora, l’unica rete lontano dal Barbera, contro il Sassuolo, non è bastata per ottenere punti. Domenica, però, lui e i rosa torneranno nello stadio in cui si è sbloccato: la Reggiana, infatti, condivide l’impianto con i neroverdi.