L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla probabile formazione del Palermo nella sfida col Marina di Ragusa. Un dubbio riguarda il ruolo di play-maker. Martin non sta ancora bene, col Roccella ha giocato e non era al meglio, Mauri dovrebbe prendere il suo posto. Al suo fianco Kraja o Ambro? L’albanese non sta attraversando un buon momento, ha perso la spigliatezza del girone di andata, ma Ambro non ha fatto meglio quando è stato chiamato a sostituirlo. Dopo una settimana di prove con Ficarrotta falso nove, sembra che Pergolizzi abbia deciso di dare fiducia a Sforzini. È un azzardo tatticamente perché Ficarrotta può garantire corsa e copertura contro una squadra che gioca a gran ritmo, ma è anche vero che con Sforzini il Palermo ha più presenza in area del Marina di Ragusa.