L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della Ztl a Palermo.

Stanno finendo i tempi di approfittare a sbafo della zona a traffico limitato – scrive il quotidiano -. Fino a ora è un gioco da ragazzi «bucare» il perimetro che grosso modo coincide con le strade di confine del centro storico. Infatti, i varchi con telecamere in funzione sono solamente in cinque strade al momento. Adesso però, ci saranno altre 26 postazioni per le quali il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato l’installazione degli occhi elettronici collegati al database per il controllo automatico degli accessi.