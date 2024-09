Gds: “Palermo verso il Napoli. Lucioni finalmente con il gruppo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la gara contro il Napoli in programma giovedì.

Il Palermo prosegue la preparazione in vista della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, in programma giovedì alle 21 al Maradona. A causa dei lavori sul manto erboso del centro sportivo di Torretta, la squadra si sta allenando al Barbera, con Dionisi che sta valutando come distribuire le forze considerando anche l’impegno di lunedì contro il Südtirol in campionato.

Tra le note di squadra, ci sono diverse assenze per infortuni, ma c’è la possibilità di vedere alcuni rientri. Baniya è tornato disponibile contro il Cesena e potrebbe essere affiancato da Lucioni, che potrebbe essere convocato per la prima volta dopo il suo lungo stop a causa di un infortunio all’anca. Anche Gomes è in dubbio per il match contro il Napoli, ma non sembra si tratti di nulla di preoccupante, mentre Blin e Verre sono ancora fuori. Anche Lund e Di Francesco non saranno disponibili, essendo già stati assenti contro il Cesena. In attacco, Le Douaron potrebbe essere titolare, rappresentando una delle migliori novità della campagna estiva.

Dal punto di vista del pubblico, si attende un Maradona sold-out. L’entusiasmo attorno alla squadra di Conte è palpabile, e anche i tifosi del Palermo stanno rispondendo con grande partecipazione: il settore ospiti, con una capienza di 2.482 posti, è stato preso d’assalto, e il biglietto unico al costo di 14 euro è acquistabile fino a esaurimento dei posti.