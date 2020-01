L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Roccella. I rosanero si sono imposti grazie al rigore siglato da Floriano. Il contatto non è stato plateale, ma Floriano è andato giù e l’arbitro appostato a pochi metri non ha avuto dubbi nell’indicare il dischetto tra le disperate proteste degli ospiti. Una vittoria sofferta perché quattro minuti dopo il vantaggio dei rosa il Roccella (che è apparsa una squadra ben più solida di quella dell’andata) avrebbe potuto pareggiare. Ma l’italo-marocchino Khoris, dopo che Faiello era stato messo giù in area da Martinelli, ha calciato alto mandando in tripudio il pubblico del «Barbera». Una vittoria sofferta perché nonostante la squadra di Galati fosse rimasta in dieci per l’espulsione di Mbaye (doppio giallo subito dopo la mezzora della ripresa) i rosa hanno chiuso in affanno. Il Roccella anche con un uomo in meno ha provato a pareggiare, ha chiuso i rosa nella loro metà del campo ma alla fine ha raccolto solo gli applausi del pubblico palermitano. Anche la paura sta frenando i rosa, che ieri giocando con una formazione rivoluzionata tatticamente sono stati devastanti sull’esterno con Floriano e con Felici, grazie anche al buon apporto di Langella, ma fragili in mezzo al campo dove Martin e Kraja hanno subito la superiorità numerica del Roccella e lo strapotere fisico del «play» della Sierra Leone Kamara. Non sappiamo se il peggio sia passato, però cinque punti di vantaggio sul Savoia consentono di tirare il fiato. La partita di ieri consegna al Palermo un giocatore forse fuori quota per la categoria come Floriano che può sopperire all’assenza di Santana.