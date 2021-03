L’edizione odierna del Giornale di Sicilia si occupa del caos causato ieri sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione della

città, da parte di un autocarro che trasportava plastica e che, giunto all’altezza del Bioparco, ha preso fuoco con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.

L’allarme è scattato ieri mattina intorno alle 8, quando è arrivata la segnalazione che un autocarro era andato a fuoco.





Immediati i soccorsi, con l’intervento di ben cinque squadre dei vigili del fuoco, l’Anas e la polizia stradale, che ha chiuso la carreggiata e deviato il traffico su Villagrazia e sulla strada statale 113, mandando in tilt il traffico, non solo tra gli svincoli di Villagrazia e Carini, dove si sono formate file di auto chilometriche per migliaia di persone ma, come sempre succede in questi casi, anche sulla strada statale.

Il conducente dell’autocarro per fortuna è rimasto illeso.

L’incendio ha prodotto un’alta colonna di fumo nero, ben visibile anche da lontano, facendo scattare anche l’intervento sul luogo dell’incendio dei tecnici dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia).

La circolazione è stata parzialmente ripristinata intorno alle 17 e la carreggiata è stata riaperta con il transito sulla sola corsia di sorpasso. Già questa mattina dovrebbe essere riaperta anche l’altra corsia della carreggiata in direzione Palermo.