L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della lunga lista del Palermo per quanto riguarda l’attacco. Sullo svincolato Paponi non manca la concorrenza, mentre gran parte delle punte ancora devono finire la stagione: Simeri e Costantino del Bari, Biasci del Carpi, Forte della Juve Stabia, Di Piazza del Catanzaro e Caturano della Virtus Entella. Il sogno Coda invece, pare destinato a rimanere tale viste le tante richieste dalla serie B per il giocatore.