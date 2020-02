L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” esalta la vittoria del Palermo sulla Cittanovese. Il Savoia si allontana a sette punti al termine di un pomeriggio indimenticabile. La gara ha riservato diversi colpi di scena: mai il Palermo aveva segnato quattro gol in trasferta, mai aveva giocato con tanta grinta reagendo agli episodi negativi. Il primo al 4′, quando la Cittanovese è passata inaspettatamente in vantaggio: su un lungo cross a spiovere Giaimo (il più giovane tra i padroni di casa) ha anticipato Langella battendo da distanza ravvicinata Pelagotti a fil di palo. L’ultimo episodio negativo al 37′ della ripresa, quando – sul risultato di parità – Lancini ha rimediato ingenuamente il secondo cartellino giallo. In dieci uomini e in condizioni ambientali assolutamente avverse s’annunciavano una decina di minuti di sofferenza, ma in questi dieci minuti il Palermo è riuscito a segnare due volte. Prima con Peretti, che al 43′ ha raccolto al volo col sinistro un perfetto traversone da destra di Langella e infine all’8′ di recupero, quando Ficarrotta ha lanciato Floriano in contropiede, che tutto solo ha infilzato un avversario disperatamente proiettato in avanti, compreso il portiere andato a saltare per una punizione. La flessione fisica di Martin ha convinto Pergolizzi a inserire Mauri e a passare al “4-3-3” portando Langella in mezzo al campo. Ed è andata subito meglio.