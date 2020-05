L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui controlli a Ballarò dopo la notte di follia di mercoledì scorso. Gli spacciatori sono stati costretti a cambiare aria, ma nel mirino ci sono coloro che vivono ignorando le regole, ad iniziare dai proprietari di alcune botteghe. I carabinieri hanno sequestrato tre attività commerciali: la prima è una macelleria gestita da una donna ghanese di 28 anni perché vendeva carne in pessimo stato di conservazione. Inoltre sono state chiuse al pubblico due parruccherie, gestite anche in questo caso da due cittadine ghanesi, poiché risultate prive di qualsiasi autorizzazione. I locali e le attrezzature sono stati sequestrati e sono state elevate sanzioni per un totale di 3.500 euro. Gli agenti hanno svolto diversi accertamenti al mercato dove si vende il tonno a prezzi stracciati. Al termine degli accertamenti è stata sequestrata una tonnellate di pesce.