L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’offensiva della polizia dopo l’incendio dell’asilo Peter Pan al Cep.

E’ stata avvertita la necessità di fornire un’immediata risposta da parte dello Stato per arginare le sacche di illegalità che si nascondono nella borgata popolare. Sono iniziati i controlli in grande stile, anche per quanto riguarda l’abusivismo commerciale.





«Vogliamo rivolgere un plauso al prefetto e al questore che, raccogliendo le preoccupazioni nostre e dei cittadini – dichiarano le parlamentari Roberta Alaimo e Valentina D’Orso, assieme alla consigliera della sesta circoscrizione Daniela Tumbarello, del Movimento 5 Stelle – hanno avviato una capillare attività di controllo sul territorio a difesa di chi lì vive e lavora nel rispetto della legalità e della civile convivenza».