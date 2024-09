Gds: “Palermo: pioggia di milioni, baciate pure le piazze e il Renzo Barbera”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul comune di Palermo e sul bilancio approvato che ha portato un avanzo di 67 milioni.

La recente approvazione del bilancio con un avanzo di 67 milioni di euro ha suscitato soddisfazione bipartisan, ma con alcune riserve. Il Movimento 5 Stelle, per voce di Giuseppe Miceli, ha celebrato i 150 mila euro destinati alla redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, assente da 30 anni. Tuttavia, Nino Randazzo, capogruppo del M5S, ha espresso rammarico per la mancata destinazione di fondi alla discarica di Bellolampo, specificamente per il ripristino dell’impianto di compostaggio guasto da un anno, in seguito all’incendio del settembre 2023. “Da mesi l’umido è conferito a impianti privati,” ha commentato Randazzo, auspicando un rapido avvio dei lavori per restituire alla città il suo impianto pubblico.

Fratelli d’Italia, il partito che ha spinto fortemente per una rapida approvazione dell’atto, ha brindato alla notizia con la consigliera Germana Canzoneri. “È il frutto di un rigoroso controllo della spesa e un’attenta pianificazione economico-finanziaria”, ha dichiarato, sottolineando come le risorse finanzieranno interventi cruciali, tra cui il potenziamento dei servizi sociali, la manutenzione delle infrastrutture urbane e la sicurezza stradale.

Tra i progetti previsti ci sono la rigenerazione dell’Albergheria e dei Quattro Canti, la messa in sicurezza di piazzale Ungheria, la manutenzione degli ascensori nelle scuole e la riqualificazione degli impianti sportivi, incluso lo stadio Renzo Barbera e il Velodromo. Tutti i progetti dovranno essere approvati entro il 31 dicembre.

L’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, ha definito il momento “storico” per Palermo, evidenziando come siano state destinate risorse ai mercati generali e alle imprese locali. Per la prima volta, il Comune potrà supportare gli imprenditori locali nei loro investimenti. Dario Chinnici ha aggiunto che grazie all’avanzo, sarà possibile riqualificare via Roma e risolvere problemi cronici come quello delle alberature a Bonagia che hanno danneggiato i marciapiedi.

Domenico Bonanno della Democrazia Cristiana ha sottolineato l’importanza di opere attese come la riqualificazione di piazza Bandi, piazza Pagliarelli e piazza Tommaso Natale. Infine, Salvatore Alotta, presidente della V commissione, ha evidenziato che saranno incrementati i fondi per l’assistenza agli alunni disabili con 900 mila euro e per la refezione scolastica con 300 mila euro.