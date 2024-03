Gds: “Palermo, paura a Monte Pellegrino: scalatore cade sulle rocce. È ricoverato in condizioni critiche a Villa Sofia”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su uno scalatore caduto a Monte Pellegrino.

Una caduta sulla parete rocciosa durante l’arrampicata a Monte Pellegrino costa cara a uno scalatore di 54 anni, adesso ricoverato in ospedale in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto ieri mattina, quando l’uomo, originario della città e residente a Monreale, con altri compagni di avventura era impegnato nella zona della Rocca dello Schiavo, dove ci sono decine di vie d’arrampicata. In particolare, si trovava su un monotiro di circa 30 metri attaccato con un’imbracatura ad una corda con un compagno che gli faceva sicura dal basso.

Improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, il climber ha perso l’appiglio ed è volato da un’altezza di circa 20 metri sbattendo sulla parete. Un volto nel quale ha riportato sospetti traumi alla testa e alla colonna vertebrale. I compagni di scalata, dopo avere lanciato l’allarme, si sono dati da fare per soccorrerlo: lo hanno calato a terra lentamente con la corda alla quale era rimasto attaccato e hanno chiamato il numero unico di emergenza 112, che a sua volta ha avvisato la centrale del 118. Sul posto è stato richiesto l’intervento degli specialisti del Soccorso alpino e speleologico siciliano, non nuovi a operazioni in montagna. In pochi minuti due squadre del Sass, con personale medico proprio, hanno raggiunto il luogo dell’incidente.