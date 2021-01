L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione dei cimiteri di Palermo.

Sul tavolo della discussione sull’emergenza ai Rotoli spunta un’ipotesi che può riportare un po’ di pace all’orizzonte, dove è apparso come un miracolo Sant’Orsola e i suoi mille posti pronti ad accoglierli.





«Rilevata l’attuale gravissima emergenza cimiteriale dovuta alla indisponibilità, a vario titolo, di un numero adeguato alle esigenze cittadine di loculi o posti in campi di inumazione all’interno del cimitero di Santa Maria dei Rotoli e negli altri cimiteri comunali – si legge nell’ordinanza – che ha determinato oggi la presenza di circa 700 feretri in deposito in attesa di inumazione o tumulazione, si registra comunque un crescente incremento del numero delle salme in deposito che impone il ricorso a provvedimenti di natura straordinaria che consentano di utilizzare la disponibilità rassegnata dall’Ente Camposanto di Santo Spirito per contribuire, insieme alle altre iniziative poste dell’Amministrazione, a superare tale gravissima emergenza».