L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia parla dell’operazione “Sistema Parallelo”.

Dai cassonetti di via Pandora – scrive il quotidiano, usciva di tutto, come dal mitico vaso, eccetto la speranza. Finiva tutto triturato e sminuzzato in un’officina abusiva, che poi prendeva la strada per Bellolampo, dal giugno 2019 out per saturazione. Il traffico di rifiuti illeciti, con la complicità di alcuni operatori della Rap, è stato stroncato ieri all’alba con un blitz dei carabinieri del Noe, coadiuvati dai colleghi del comando provinciale e della compagnia di San Lorenzo, che hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare su richiesta della Dda, firmate dal gip Giuliano Castiglia. Ai domiciliari sono finiti Filippo Picone, 52 anni, Vincenzo D’Anna, di 37, Giovanbattista Misuraca , di 37, Antonino Guadagna, di 33, e Giovanni Mercurio, di 40, tutti domiciliati in via Pandora nelle case ex Onpi (il villaggio dove da oltre dieci anni vivono 60 famiglie di occupanti), dove avevano organizzato, in un capannone abbandonato, un vero e proprio centro di stoccaggio abusivo.