L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla ZTL a Palermo.

L’attacco del consigliere Anello ha provocato l’immediata replica di Catania. «Spiace constatare che il consigliere Anello non sappia neanche qual è l’ordine del giorno dei lavori della sua commissione – afferma l’assessore -. Non ero stato invitato a discutere di Ztl ma

di viabilità nella zona Piazza Politeama, Via Ruggero Settimo e vie limitrofe in occasione delle festività natalizie. Purtroppo un impegno improvviso mi ha impedito di partecipare ed ho preventivamente avvertito che sarei stato sostituito da un funzionario. Quello che evidentemente Anello non sa che ieri si è svolto un proficuo confronto tra il sindaco, la giunta e le organizzazioni di categoria e sulla Ztl

abbiamo trovato una convergenza su un percorso condiviso che, dopo le dovute verifiche tecniche e l’analisi del Dpcm preannunciato dal Governo, sarà oggetto di decisione della giunta».





Le associazioni di categoria puntano sulla possibilità di deroga.