Gds: “Palermo, nome nuovo per la fascia sinistra”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e il nome nuovo per la fascia sinistra.

Una volta sistemata la posizione di esterno sinistro alto, la priorità di De Sanctis sarà rinforzare la stessa corsia in difesa. Attualmente, il Palermo è scoperto sul terzino sinistro, con il solo Lund a disposizione e Buttaro costretto a sacrificarsi in una posizione non sua. L’idea del direttore sportivo è chiara: puntare su un giocatore in grado di agire su una linea a quattro, non su un esterno che copra tutto il campo.

Se la pista estera resta un’ipotesi plausibile, in Italia il profilo osservato con maggior attenzione è Di Chiara del Parma. Tuttavia, bisogna tenere d’occhio anche quanto sta accadendo in casa Sampdoria, dove le gerarchie sono cambiate con l’arrivo di Ioannou e la fiducia rinnovata da Pirlo a Barreca. Questo ha fatto sì che Giordano, ex Ascoli, sia ora indietro nelle gerarchie e potrebbe rappresentare un’opzione interessante per il Palermo.

Un’altra strada porta a Barbieri della Juventus, ma l’ipotesi è resa più complessa dal prezzo elevato del cartellino e dal fatto che il giocatore prediliga la corsia opposta. In casa Juventus, si seguono anche Nicolussi Caviglia e Hasa: il primo è il preferito per il ruolo di regista, ma costa molto e ha diversi estimatori in Serie A; in difesa, i nomi più quotati restano lo svincolato Ferrari e Ceccherini del Verona, anche se non sono da escludere sorprese.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità di tre cessioni: Stulac alla Reggiana (previo superamento delle visite mediche), Damiani al Pescara e Devetak al Rijeka. In uscita ci sono anche Broh e Corona, per i quali però non c’è ancora nessuna richiesta, mentre Nedelcearu piace alla Salernitana, ma i granata devono prima sfoltire la retroguardia.