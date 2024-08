Gds: “Palermo, sprint vincente per Appuah. Affare in dirittura d’arrivo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e lo sprint vincente per Appuah.

I tentativi di inserimento all’ultimo minuto e i rallentamenti sulla formalizzazione degli ultimi dettagli sembravano mettere a rischio la trattativa, ma alla fine dovrebbe andare tutto per il meglio: il Nantes ha accettato l’offerta da 2 milioni di euro per Appuah, il cui trasferimento a Palermo dovrebbe essere completato dopo la fine della permanenza in Inghilterra (il ritiro a Manchester si conclude oggi, con spostamento a Oxford per l’amichevole di domani).

Le interlocuzioni con Burnley e Young Boys avevano spaventato un po’ i rosa, in attesa di chiudere definitivamente l’accordo con i gialloverdi, ma nessuno dei due club concorrenti ha superato la proposta economica proveniente da viale del Fante e adesso la trattativa può considerarsi conclusa.

Appuah, esterno sinistro classe 2004, è stato fortemente voluto dal City Football Group in un ruolo delicato, che aveva visto il Palermo valutare profili con esperienza di lungo corso in Serie B (Vandeputte e Caso su tutti). L’approdo in rosanero sarà un trampolino per il grande calcio, nonché un’occasione per ritagliarsi un ruolo importante in una realtà ambiziosa e con una folta concorrenza nel reparto offensivo. Si tratterebbe del terzo innesto transalpino di questa sessione di mercato dopo Henry e Blin.