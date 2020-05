L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della riaperture dei mercatini rionali a Palermo. Riaprono oggi i mercatini di via Paulsen, Borgo Nuovo e Monte Pellegrino: dalle 7 alle 14 saranno consentiti gli acquisti negli spazi delimitati a patto che vengano rispettate le misure sulla sicurezza e il distanziamento. Non si entra senza mascherine protettive e guanti e chi non li possiede o li ha dimenticati è stato rifornito dagli stessi commercianti. I titolari dovranno pulire e igienizzare le attrezzature.